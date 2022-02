Detto Fatto, verso la cancellazione? Diaco in pole per un suo programma

Detto Fatto, non confermata l'edizione 2022/2023? Di Bella non soddisfatto degli ascolti

La cancellazione di Detto Fatto sembra essere vicina. Stando alle anticipazioni di Davidemaggio.it, l’intenzione del nuovo direttore del daytime Antonio Di Bella sarebbe quella di fare a meno del programma, vittima di ascolti non degni delle aspettative.

La decisione dei vertici Rai arriverebbe a ben 9 anni dal debutto della trasmissione che si proponeva di mettere in un unico contenitore generalista il mondo dei tutorial, all’epoca “prerogativa” di Real Time che si poneva come leader del “settore”. Proprio quella mission si è un po’ persa, con il programma che ha finito per snaturarsi senza una vera e propria identità, tra durata eccessiva, saturazione dei tutorial e velleità delle conduttrici. Come riporta ancora Davidemaggio.it, a contribuire al crollo degli ascolti anche infelici valzer di palinsesto e la concorrenza di Rai1.

Detto fatto, addio vicino: al suo posto arriva Pierluigi Diaco

Ma cosa potrebbe prendere il posto di Detto Fatto? C’è chi starebbe pensando nientemeno che a Pierluigi Diaco. Il conduttore, che è stato nel sabato pomeriggio di Rai2 con le repliche di “Ti Sento”, starebbe infatti scalpitando per l’ambito slot. Una scelta che desta, sin dalla base, più di una perplessità. A cominciare dalla sovrapposizione con “Oggi è un altro giorno” di Serena Bortone. Ma questa, forse, è la ragione più debole.

Leggi anche: