Rai, un programma alla figlia di Casellati: scoppia il caso

Rai, scoppia il caso per la figlia di Casellati. Sarà ideatrice di un programma dedicato al settore in cui lavora

Nuova bufera sulla Rai per al decisione presa dal direttore del Day time Angelo Mellone, considerato un meloniano a Viale Mazzini di dare il via libera alla figlia della ministra Casellati. Ludovica è stata scelta come ideatrice di un nuovo programma dedicato alle bici. Questo incarico però ha fatto scattare un campanello d'allarme sul conflitto d'interessi. Ludovica, infatti, - si legge su Il Domani - figlia della ministra delle Riforme è una delle menti di Linea Verde Bike, il format è pagato dalle compagnie di assicurazioni.