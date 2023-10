Rai, l'idea di Nunzia De Girolamo sul suo talk: intervistare il marito Boccia

Nunzia De Girolamo intervista subito il marito Francesco Boccia nel suo nuovo talk?

Intervistare il proprio marito sulla Rai. E' questa l'idea di Nunzia de Girolamo. Almeno stando a Il Fatto Quotidiano, in Rai non si parla d'altro. "Ospite di Avanti popolo, il nuovo talk condotto da Nunzia De Girolamo, in partenza martedì prossimo in prima serata su Rai3, potrebbe essere Francesco Boccia. Ex ministro, capogruppo dei dem a Palazzo Madama, esponente di primo piano del Pd di Elly Schlein, ma soprattutto consorte della stessa De Girolamo (sono sposati dal 2011 e hanno una figlia)".

Dopo le tante polemiche, De Girolamo e Boccia avrebbero pensato di partire subito insieme... "Tanto prima o poi sarebbe potuto accadere, quindi meglio pensarci subito. La moglie che intervista il marito. Altro che Andrea Giambruno e Giorgia Meloni", scrive il Fatto Quodiano, secondo cui "l'idea garantirebbe al programma (una coproduzione Rai-Freemantle) una partenza col botto, perché non sarà facile per Nunzia conquistarsi terreno nella serata del martedì, dove sono già partiti Giovanni Floris, Bianca Berlinguer e pure Francesca Fagnani col suo Belve.