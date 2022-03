Rai, il tribunale condanna viale Mazzini: "Taglio del Tgr notte antisindacale"

Rai, Tribunale condanna viale Mazzini: antisindacale taglio edizione notte Tgr

Il tribunale del Lavoro di Roma ha condannato la Rai per comportamento antisindacale per il taglio dell'edizione notturna dei Tg regionali decisi dall'azienda. Il giudice ha chiesto che venga pubblicata la sentenza, a carico della Rai, sul Sole 24 Ore, Repubblica e Corriere della Sera. Il ricorso era stato avanzato dall'Associazione stampa romana su indicazione dell'Usigrai.

“Ora la Rai, che non ha voluto sentire ragioni sulla necessità di percorrere le strade previste dal contratto, dovrà rifare tutta la procedura prevista, fornire al sindacato tutti gli elementi che era stata sollecitata a dare".

Rai, Usigrai: dopo sentenza su Tgr azienda ripeta procedura

Non solo. La Rai dovrà inoltre, prosegue la nota, "pubblicare a sue spese sui principali quotidiani italiani il decreto del tribunale che dice quanto i vertici dell'azienda hanno sbagliato in questa vicenda; soldi pubblici anche questi che si potevano risparmiare semplicemente con il dialogo. I nostri appelli al confronto hanno avuto bisogno del giudice per essere ascoltati, dopo che anche la sollecitazione della commissione di Vigilanza Rai ai vertici aziendali per un dialogo costruttivo erano caduti nel vuoto".