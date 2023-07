Rai Isoradio, "L'autostoppista" di Righetti si aggiudica il Microfono d'oro

Rai Isoradio, "L'Autostoppista" di Igor Righetti vince il premio come miglior programma radiofonico dell'infotainment

È "L'autostoppista", ideato e condotto da Igor Righetti su Rai Isoradio, il miglior programma radiofonico italiano di infotainment (informazione e intrattenimento) premiato ieri nella sala della Protomoteca in Campidoglio con il prestigioso "Microfono d'oro", manifestazione organizzata dal giornalista Fabrizio Pacifici e giunta alla 13ª edizione, dedicata alle trasmissioni più popolari e agli speaker più noti e amati del panorama radiofonico italiano.

Promotore è il consigliere segretario d'aula nell'Assemblea capitolina Fabrizio Santori che con Pacifici condivide la grande passione per il mezzo radiofonico. Righetti e Byron sono stati premiati dalla componente della giuria e organizzatrice di eventi, Francesca Piggianelli.

"L'autostoppista" è il primo programma radiofonico italiano pet friendly dove il co-conducente è il bassotto pet influencer Byron con oltre 26 mila follower su Instagram (@byron.righetti), seguitissimo format nato dalla creatività del giornalista e conduttore radiotelevisivo Igor Righetti, il "papà" della celeberrima e pluridecorata trasmissione quotidiana divenuta di culto "Il ComuniCattivo" trasmessa per 12 anni consecutivi su Rai Radio 1 con versioni televisive su Rai2 e al Tg1 Libri su Rai1, e ideatore per Radio Rai, nel 2004, del primo radio reality a livello internazionale "In radio veritas" al quale parteciparono anche Mario Monicelli, Renzo Arbore e Giorgio Albertazzi.