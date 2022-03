Rai Isoradio, Mara Venier si racconta: "Politici sexy? Veltroni mio preferito"

Rai Isoradio, le confessioni di Mara Venier: "Fare un'altra edizione di 'Domenica In'? Ci sto pensando ma..."

“Se mi offrissero il Festival di Sanremo direi grazie, non sono adatta”, “Se faccio un’altra ‘Domenica in’ mio marito mi lascia, ma ci sto pensando”, “Non mi dispiacerebbe fare un programma con la mia amica Antonella Clerici”. Questa settimana saliranno a bordo de “L’autostoppista” anche Nancy Brilli, Cristina Parodi, Giulio Basoccu, Lorenzo Castelluccio e Luciano Regolo.

Anche questa sua edizione di “Domenica in”, la tredicesima da lei condotta, è stata un grande successo di ascolti nonostante una programmazione agguerrita nella sua stessa fascia oraria. Mara Venier aveva affermato che sarebbe stato il suo ultimo anno al timone della trasmissione provocando tristezza nei suoi milioni di fan. Ci ha ripensato? “In cuor mio ci sto pensando”, ha rivelato la conduttrice a Igor Righetti durante il suo ‘passaggio’ a “L’autostoppista” in onda oggi dalle 17 alle 18 su Rai Isoradio.

“In questo momento - ha spiegato Mara Venier - non ho la certezza di nulla su che cosa accadrà. Il pubblico mi chiede di rimanere, mi commuove l’affetto nei miei confronti e credo che questo sia importantissimo. Se faccio un’altra ‘Domenica in’ mio marito mi lascia. Se mi offrissero il Festival di Sanremo direi grazie, non sono adatta, ma a ‘Domenica in’, ogni volta che me l’hanno proposta, non ho mai saputo dire di no. Se dovessi rifarla sarebbe la mia quattordicesima edizione, una in più di Pippo Baudo”. Igor Righetti ha poi chiesto alla conduttrice veneziana se c’è un politico italiano che reputa sexy: “Avevo un debole per Valter Veltroni”, ha risposto. Vista la sua passione per la cucina, Mara Venier ha mai pensato a un programma di cucina? “C’è già la mia amica Antonella Clerici che è tanto brava. Non ho mai pensato a una trasmissione di cucina, ma in compenso penso molto a mangiare.