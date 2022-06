Rai, "mancanza di fiducia" di Fuortes durata un giorno. Orfeo passa al Tg3

Rai, Simona Sala al daytime. Di Bella agli approfondimenti

La tempesta in Rai sembra essere rientrata. La crisi a livello dirigenziale innescata dall'ad Fuortes che ha deciso di rimuovere dall'incarico Mario Orfeo, responsabile degli approfondimenti, ha innescato l'immediata reazione della politica. Ieri - si legge sul Corriere della Sera - il capo dell’azienda pubblica ha deciso, nonostante "il rapporto di fiducia venuto meno", di riportare Orfeo al Tg3, da dove veniva prima del nuovo incarico, e ha designato Antonio Di Bella agli approfondimenti, mettendo al suo posto, alla direzione daytime, la direttrice del Tg3 Simona Sala. Si dice che Orfeo non sia dispiaciuto di tornare al Tg3 ma difficilmente avrà già superato e supererà lo choc della rimozione subita pubblicamente. In molti in Rai ieri ironizzavano sul fatto che la fiducia, venuta meno nei suoi confronti da parte dell’ad, fosse rientrata nel giro di 24 ore.

Quanto a Fuortes, - prosegue il Corriere - come sia uscito da questa vicenda si vedrà nei prossimi giorni. Se il suo scopo era eliminare un possibile competitor come Orfeo c’è riuscito. Ma l’agitazione creata dalla rimozione dell’ex direttore generale, con il rosario di chiamate arrivate e partite da Palazzo Chigi perché riportasse le cose in ordine, lascia strascichi. Dalla sua, Di Bella può vantare buoni rapporti con tutti i partiti ma anche con molti colleghi che andrà a coordinare. A partire da Bianca Berlinguer, il cui programma "CartaBianca" ora rischia meno stravolgimenti, ma questo si vedrà nell’incontro risolutivo sul programma che l’ad aveva già fissato per lunedì.

