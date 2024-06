Rai, Maria Latella su Rai3 (ma non al sabato). E Serena Bortone...

Nuove voci sullo sbarco di Maria Latella a Rai3. Nei giorni scorsi le indiscrezioni raccontavano di una possibile collocazione al sabato sera in access prime time, nella fascia che quest'anno ha visto in onda Serena Bortone e il suo 'Che sarà'.

E questa ricostruzione dava per la domenica sera l'idea di allungare Report facendo partire già attorno alle 20,10 il programma di inchieste condotto da Sigfrido Ranucci (ampliando così la sfida a Che tempo che fa di Fabio Fazio in onda sul Nove e reduce da una stagione d'oro negli ascolti tv). Successivamente, secondo quanto aveva spiegato l'Adnkronos, si era parlato di trattative con Maria Latella per un potenziale nuovo progetto.

E ora, stando a Candela su Dagospia emerge un'ipotesi che porterebbe Maria Latella il martedì sera, sempre su Rai3, in seconda serata.

Non solo. Stando a questi rumor, Serena Bortone avrebbe incontrato nelle scorse ore Angelo Mellone, il direttore intrattenimento daytime della Rai con l'ipotesi di una serata per lei (rispetto dunque alle due dell'ultima stagione tv) o conduzione di un programma non politico.

