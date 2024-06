Rai, Massimo Giletti a tutto campo: talk settimanale e prime serate speciali

Rai, Massimo Giletti il lunedì in prima serata

Massimo Giletti sarà una delle stelle di Rai3 nella prossima stagione tv. La prima serata ormai è praticamente certa il lunedì e sarà sfida contro la Quarta Repubblica di Nicola Porro su Rete 4. Ma il suo nuovo programma non si fermerà alla politica, spaziando, anche su attualità, cronaca, sport e spettacolo.

Rai, Massimo Giletti e le "serate speciali"

Ma, stando a quanto riporta Tv Blog, Massimo Giletti nella sua nuova avventura in Rai non si fermerà solo all'appuntamento fisso del lunedì sera. Viale Mazzini sta progettando anche "alcune serate speciali su Rai1 one shot, prodotte dalle divisioni cultura ed intrattenimento della televisione di Stato. Prima però l’appuntamento sarà martedì sera 25 giugno in prime time su Rai3 con uno speciale dedicato alla strage di Ustica dal titolo “Ustica una breccia nel muro“.

Rai3 cala gli assi in prima serata: Report, Giletti, Salvo Sottile e...

Tornando a Rai3, mentre per Report c'è la conferma alla domenica (e l'ipotesi delle ultime ore su un allungamento del programma di Sigfrido Ranucci, con tra l'altro Maria Latella in arrivo in access prime time), Far west di Salvo Sottile dovrebbe passare da lunedì al venerdì, mentre, sempre stando a Tv Blog, il martedì possibile spazio a Geppi Cucciari con la Splendida Cornice. Senza dimenticare il secondo ciclo di Piero Chiambretti e del suo 'Donne sull'orlo di una crisi di nervi'.