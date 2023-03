Myrta Merlino lascia "L'Aria che Tira"? Ecco cosa sta succedendo. Rumors

Myrta Merlino lascia "L'Aria che Tira"? Continuano i rumors. Ecco cosa sta succedendo

Continuano le indiscrezioni attorno alle novità del palinsesto Rai a partire da questa primavera, quando ci sarà l’attesissimo incontro tra l’amministratore delegato della Rai Carlo Fuortes e la premier Giorgia Meloni. Non solo le reti del servizio pubblico, però: anche altri canali potrebbero risentire di queste manovre.

Secondo Libero Magazine, oltre alle reti Rai, il valzer dei conduttori sta portando alcuni cambiamenti anche tra le file di La7. Sono settimane, ormai, che si vocifera su un probabile ritorno alla tv di Stato di Massimo Giletti, attualmente conduttore di "Non è l’Arena" sulla rete di Urbano Cairo. Ma, qualora il progetto andasse in porto, cosa accadrebbe alla domenica sera di La7? La risposta è stata fornita da TvBlog (ancora una volta, ovviamente, in forma di ipotesi). Parlando delle modifiche ai palinsesti Rai nella fascia di mezzogiorno, nella quale sarebbero per ora confermati "I fatti vostri" e "È sempre mezzogiorno", il blog ha citato anche "L’aria che tira", la trasmissione di approfondimento ora condotta da Myrta Merlino proprio su La7.