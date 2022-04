Rai Sport, è caos nella redazione: contestazioni alla direttrice De Stefano

Rai Sport, malcontento verso la nuova direttrice Alessandra De Stefano: pesa ancora l'esclusione di Paola Ferrari

Tira una brutta aria a Rai Sport. Il cambio di registro dettato dalla direttrice Alessandra De Stefano sembra non convincere gli spettatori. Ma pare che neanche gli addetti ai lavori siano particolarmente contenti. Dopo le forti polemiche rituonate in tutto il Paese scatenate dall’esclusione della giornalista Paola Ferrari e dell’ex calciatore Luca Toni, adesso si susseguono diverse voci di corridoio che parlano di una contestazione interna alla redazione sportiva.

Ciò che ha fatto traboccare il vaso sarebbe stata l’intervista rilasciata dalla direttrice De Stefano a ridosso della cruciale partita di qualificazione dell’Italia ai Mondiali, poi persa contro la Macedonia del Nord, proseguite poi con la protesta della redazione di Milano, in polemica per non aver avuto un vicedirettore in una sede storica e fondamentale per lo sport (sci, Milan, Inter, Atalanta, basket e ancora altro) e culminate sul ruolo di Donatella Scarnati, messa a sostituire il veterano Marco Civoli.