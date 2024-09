Rai1, Francesca Fialdini e "Da noi...a ruota libera" da medaglia olimpica: Claudia Mancinelli, Caterina Balivo e... Ospiti e anticipazioni

Rai1, al via Da noi...a ruota libera dal 15 settembre di Francesca Fialdini

Dopo Domenica In con Mara Venier (all'ultimo anno di conduzione), Rai1 il 15 settembre riparte anche con Francesca Faldini e “Da noi… a Ruota Libera" - il programma realizzato dalla direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Endemol Shine Italy. Focus come sempre sulla vita artistica e privata di personaggi celebri e non che hanno saputo imprimere un “giro di ruota” originale e positivo alla propria vita e a quella degli altri compiendo scelte coraggiose e anticonvenzionali. Vediamo le anticipazioni della prima puntata di questa nuova stagione.

Francesca Fialdini - Foto Assunta Servello per Ufficio stampa Rai

Milly Carlucci ospite di Francesca Fialdini su Rai1

Domenica 15 settembre alle 17.20, “Da noi… a Ruota Libera" riparte con Milly Carlucci ospite. La conduttrice si sta preparando per il ritorno di un altro programma cult di rai1, Ballando con le Stelle (da sabato 28 settembre in prima serata).

Francesca Fialdini riparte con Da noi… a Ruota Libera: Caterina Balivo ospite

Francesca Fialdini avrà poi come ospite Caterina Balivo, che, dal 9 settembre, è in onda con la seconda stagione de “La Volta Buona”, il programma di infotainment dei pomeriggi su Rai 1.

Sofia Raffaeli e Claudia Mancinelli: dopo Parigi 2024, ospiti di Da noi… a Ruota Libera

Poi Sofia Raffaeli, la formidabile "Formica Atomica" azzurra, ginnasta protagonista delle Olimpiadi di Parigi 2024 in cui ha vinto un bronzo storico, prima medaglia dell’Italia nella ginnastica ritmica a livello individuale, e la sua allenatrice, Claudia Mancinelli, ex atleta e attrice, diventata popolare per il reclamo ai giudici proprio durante la finale della Raffaeli.

Chi è Alberto Brandi, ospite di Francesca Fialdini su su Rai1

Da noi… a Ruota Libera chiude poi la puntata con Alberto Brandi, un veterinario di Castiglion Fiorentino che agli animali, di ogni tipo, ha dedicato la sua vita e il suo primo romanzo, “Gli animali ci salvano”.

“Da Noi… a Ruota Libera” è un programma di Massimo Piesco, Igor Artibani, Gaspare Baglio, Serena Castana, Francesca Fialdini, Ernesto Marra, realizzato da Rai1 in collaborazione con Endemol Shine Italy, con la regia di Elisabetta Pierelli. Produttore esecutivo Rai Monica Gallella.

