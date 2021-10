Rampini firma storica di Repubblica lascia il quotidiano e passa al Corriere

Federico Rampini firma storica di Repubblica si è dimesso dal quotidiano, e si apprende lavorerà come collaboratore al Corriere della Sera.

Rampini, nella lista dei candidati al pensionamento anticipato, dopo gli esordi a Città Futura nel '77 e Rinascita dal '79 al 1982, ha lavorato a Mondo Economico (settimanale del Sole 24 ore), poi all’Espresso e al Sole 24 Ore, di cui è stato anche vice direttore. Nel '95 Eugenio Scalfari lo chiama a Repubblica, dapprima è capo della redazione di Milano del quotidiano, quindi corrispondente a Bruxelles, San Francisco, Pechino e dal 2009 a New York, dove vive tuttora.

Ha seguito come inviato diversi vertici internazionali (G-7, G-20, Nato, Apec-Asean, World Economic Forum di Davos) e i viaggi di Barack Obama e Donald Trump, in quanto accreditato presso la Presidenza degli Stati Uniti d'America come corrispondente alla Casa Bianca.