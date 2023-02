Rcs, Simonetto direttrice di "Amica". A Santini la guida di "Style Piccoli"

Rcs, a Luisa Simonetto la direzione di "Amica"

Valzer interno di poltrone per i periodici rosa firmati Rcs. Dal 1° marzo, la direttrice del mensile “Amica” lascia la guida della rivista alla sua condirettrice Luisa Simonetto, rimanendo però direttrice editoriale. Alla guida anche di “Io Donna”, Danda Santini assume la direzione di “Style Piccoli”.

Con questo cambio, Chiara Bidoli lascia dunque l’incarico a Santini mantenendo la direzione di “Io e Il mio Bambino” e di “Quimamme.it” ed entrando inoltre come caporedattrice nella redazione di “Corriere Salute”, dove porterà la sua ventennale esperienza nel campo dei periodici sulla prima infanzia.

“Simonetto è stata una compagna di strada prima per 14 anni a ‘Elle’ e poi ad ‘Amica’, e insieme abbiamo lanciato un anno fa l’attuale formula del giornale che, pur in un momento complicato per i periodici, è apprezzata in edicola dalle lettrici e sta dando buoni risultati per la raccolta pubblicitaria”, sottolinea Santini.

Il progetto dunque è di proseguire sulla stessa linea: “È il risultato di un percorso di ripensamento di ‘Amica’ in coerenza con i tempi, rispettando però la sua storia e il ruolo che ha sempre avuto tra i femminili sia per quanto riguarda moda e bellezza sia per la vicinanza alle donne”, spiega Simonetto, che ringrazia l’editore “per la fiducia che mi dà, affidandomi la direzione di una testata storica nel panorama dei periodici italiani”.

La scelta di affidare “Style Piccoli” a Santini nasce dal fatto che il focus del bimestrale su moda e lifestyle lo avvicina all’area femminile. “È un unicum per la moda bimbi, ma anche per il tema del vivere con piacere in famiglia”, dice Santini. “Con Chiara Bidoli lo abbiamo rinnovato nel giugno 2021 rivedendo logo e grafica anche per renderlo più giocoso e adatto ai ragazzi fino ai 12 anni. Quindi proseguirò in continuità”.