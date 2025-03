I regali tech per la festa del Papà

Regali tech per la festa del Papà: dalle cuffie wireless ai miniproiettori portatili, tutti i migliori gadget tra cui scegliere

Il 19 marzo è la festa del Papà e se avete un genitore tecnologico potreste pensare di regalargli un prodotto tech. Anche senza spendere troppo si possono facilmente trovare dispositivi davvero utili. Un paio di cuffie wireless sarà certamente un dono apprezzato. Oltre alle AirPods di Apple, si possono trovare online alternative altrettanto valide a prezzi più bassi come le OPPO Enco Buds o le Galaxy Buds FE di Samsung.

Gli appassionati di serie TV che non hanno una smart TV potrebbero apprezzare un dispositivo come Amazon Fire Stick o Chromecast di Google, che permettono di trasmettere i contenuti sullo smartphone (comprese le app di streaming) direttamente sul televisore. Altrimenti potreste pensare a un miniproiettore portatile YOTON che si collega via Bluetooth allo smartphone. I prezzi si aggirano sui 60 euro.

Se il vostro papà utilizza tanto il computer e avete paura che prima poi lo faccia esplondere per il troppo lavoro, con meno di 20 euro potete acquistare su Amazon una base di raffreddamento per portatili che li aiuterà a prevenire il problema del surriscaldamento del PC.

Per i papà che amano lo sport oltre alla tecnologia ci sono moltissimi dispositivi per la salute e l'attività fisica come smartwatch e smart band che li aiuteranno a tenersi in forma. Xiaomi Redmi Watch 3 Active costa circa 25 euro su Amazon.

Per gli appassionati di fai da te ci sono poi tanti gadget interessanti come un bracciale magnetico dove inserire gli attrezzi da lavoro o berretti con luci incorporate per lavorare al buio e proteggersi dal freddo.