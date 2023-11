Report, "bomba" su Berlusconi, Fratelli d'Italia e La Russa. Anticipazioni

Report anticipazioni: operazione voluta anche per impallinare sul nascere la creatura di Gianfranco Fini, Futuro e libertà



Silvio Berlusconi quando il Popolo della libertà andò in frantumi sostenne con un finanziamento da 750 mila euro dato da Forza Italia la nascita di Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni. Mediatore di questa operazione, voluta anche per impallinare sul nascere la creatura di Gianfranco Fini, Futuro e libertà, sarebbe stato Ignazio la Russa che iniziò anche ad attaccare suoi ex “compagni” di An che avevano seguito Fini. Lo scrive il sito internet www.repubblica.it anticipando i contenuti della prossima puntata di Report. Iscriviti alla newsletter