Report, da "modello" a bersaglio del M5s: Casaleggio contro Ranucci

Report, Casaleggio contro Ranucci: "Taglia e cuci con la mia intervista"

A Report è bastato un episodio per capovolgere il suo “rapporto” coi grillini. Infatti, il programma in onda su Rai3 e condotto da Sigfrido Ranucci, da sempre ben visto dal Movimento 5 Stelle, ora si trasforma in un bersaglio da colpire.

Certo, il titolo del servizio in questione non lascia spazio a interpretazioni. Si chiama “Stelle cadenti” e nell’inchiesta vengono ripercorsi molti punti oscuri della storia recente dei pentastellati. Si va dalla mancata elezione di Alessandro Di Battista a capo politico nel 2020, ai presunti conflitti di interessi di Davide Casaleggio, fino all'inchiesta sui soldi della Moby dell'armatore Vincenzo Onorato, un procedimento in cui Beppe Grillo è indagato con l’accusa di aver commesso influenze illecite. Per poi, infine, arrivare all'incoronazione di Giuseppe Conte.

Reagisce Casaleggio, che del M5s non fa più parte ma ne incarna la storia e i valori originari. Il presidente dell'Associazione Rousseau contesta i metodi di Report in un post pubblicato sul Blog delle “Stelle”.