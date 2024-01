Repubblica-Corriere, snobbata l'offerta di Angelucci. E Cairo punta al Nove

Angelucci vuole Repubblica e Corriere, ma Elkann e Cairo rifiutano l'offerta. E il patron di La7 pensa anche al Nove

Antonio Angelucci non si ferma più. Dopo essersi portato a casa il 70% del Giornale della famiglia Berlusconi, il "re" delle cliniche private del Centro-Sud sogna più in grande. Secondo quanto rivela Dagospia, il patron di Libero, il Tempo e, appunto, la maggioranza del quotidiano fondato da Indro Montanelli, avrebbe tentato di mettersi in tasca anche Repubblica e il Corriere della Sera.

Secondo le voci, sia Urbano Cairo che John Elkann avrebbero risposto con un sonoro "no" all'offerta di Angelucci. Ma se mentre per Repubblica un'offerta più alta potrebbe far ingolosire Elkann, per il CorSera non ci sarebbe niente da fare per un motivo per preciso.

Sempre secondo Dago, infatti, Cairo starebbe pensando di mettere su un nuovo polo televisivo mettendo insieme La7 con Nove, del gruppo Warner Bros Discovery. Nonostante si tratti solo di indiscrezioni e non ci sia nulla di confermato, è da tempo che si rincorrono voci sulle volontà di Urbano Cairo di espandere il suo impero televisivo.