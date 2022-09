Repubblica perde pezzi, il vicedirettore Guerrera lascia e passa a Reuters

Francesco Guerrera lascia Repubblica e passa a Reuters. Il vicedirettore del quotidiano di casa Gedi, sedutosi sulla poltrona di “deputy” il 30 novembre 2021, meno di un anno fa, abbandona il team guidato dal direttore Maurizio Molinari per entrare tra le fila dell’agenzia di stampa britannica. Guerrera ricoprirà il ruolo di ì “Global economics editor” presso la sede di Londra. A rivelarlo è stato lo stesso giornalista sul suo account Twitter.

Un curriculum, il suo, lungo circa 27 anni con esperienze maturate in Europa, Asia e America, nelle quali ha contribuito a guidare l'evoluzione digitale delle testate più autorevoli del mondo, seguendone anche gli aspetti tecnologici, organizzativi e commerciali.

Personal news: in November, I will join Reuters Breakingviews as Global Economics Editor in London. It will be sad to leave @repubblica and Italy but I am really looking forward to joining the talented team headed by @peter_tl.

More to follow later: https://t.co/4eS7Fsjuq3