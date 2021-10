A Parigi la pizza la fanno i robot e gli italiani insorgono sui social - VIDEO

A Parigi nel locale "Pazzi" sono i robot a prepara la pizza. Il video pubblicato su Facebook da Piero Armenti scatena una pioggia di commenti di italiani sdegnati: "La vera pizza è un'altra cosa"

In molti prevedono che in un futuro non troppo lontano tutto diventerà automatizzato e l'intelligenza artificiale diventerà onnipresente. Diverse professioni, soprattutto quelle artigianali, sarebbero destinate così a scomparire. Il giornalista Piero Armenti sulla pagina Facebook di "Il mio viaggio a New York", in cui racconta la sua esperienza nella Grande Mela, ha pubblicato un video girato a Parigi in cui mostra un ristorante chiamato "Pazzi" in cui sono i robot a preparare la pizza. Le macchine si occupano di tutto il processo, dall'impasto, alla stesura degli ingredienti fino alla cottura e all'imballaggio nel classico cartone.

"Addio pizzaioli", chiude così il video Amenti. Il post in generale e in particolare la chiusura del giornalista hanno suscitato uno stuolo di commenti indignati da parte di diversi utenti italiani. "Piero questo video che hai fatto mi rende solo tristezza e compassione nei tuoi confronti soprattutto quando hai detto addio pizzaioli! - scrive un'utente - Fare la pizza ovvero la VERA PIZZA è un arte che si tramanda da più di 200 anni quindi non una bazzecola".