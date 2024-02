Roma resta senza acqua per 24h: Sabrina Ferilli costretta a riempire bacinelle

Roma resta senz'acqua e la Ferilli scrive su Instagram: " La vita mi riporta sempre con i piedi per terra! Daje tuttaaaa”

Mentre su Rai Uno va in onda il ritorno di Sabrina Ferilli in Rai con “Gloria”, fiction diretta da Fausto Brizzi, l’attrice documenta sui social la vita quotidiana fatta da molti imprevisti. Ferilli ha infatti pubblicato su Instagram lo scatto di alcune bacinelle e pentole riempite d’acque e sistemate, una dietro l’altra, sul suo grande terrazzo della casa romana dove vive, in zona Prati. Ad accompagnare lo scatto con i recipienti colmi di acqua, Sabrina Ferilli ha scelto la seguente didascalia: “Ohh e oggi per essere felici, 24 ore senza acqua! La vita mi riporta sempre con i piedi per terra! Daje tuttaaaa” e in sottofondo “Vita spericolata” di Vasco Rossi.







Come riportato dalla sezione romana del Corriere, infatti, sono in corso dei lavori di manutenzione straordinaria da parte di Acea, l’azienda che si occupa della gestione del servizio idrico a Roma.

I cittadini erano stati dunque avvertiti che probabilmente ci sarebbero stati dei problemi di abbassamento di pressione e dunque in molti, come la nota attrice, sono corsi subito ai ripari.