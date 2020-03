Romina Power pendolare per "Amici": sfida Emiliano sulla quarantena

Altro che sfida tra i ballerini ad Amici. Sembra che Romina Power stia sfidando le raccomandazioni del Governatore della Puglia, Michele Emiliano. L’ex moglie di Carrisi sta facendo la pendolare per lavoro (Roma - Cellino e viceversa) per gli impegni televisivi ad Amici. E la quarantena chiesta da Emiliano per chi torna in Puglia? La Power come la rispetta, visto che la prossima settimana dovrebbe essere nuovamente in onda ad Amici?

Sui social spunta un post dell’ex moglie di Carrisi. Che scrive: “Dopo la trasmissione Amici ieri sera sono felice di tornare a casa in Puglia per stare nel bosco, accendere il fuoco, raccogliere limoni e vedere sbocciare...”.

Tutto bene fin qui. Ma c’è un interrogativo: Romina, la prossima settimana, sarà di nuovo ad Amici - che viene registrato a Roma? La domanda sorge spontanea, come direbbe qualcuno, visto che il governatore della Puglia Emiliano su Facebook - dove è molto presente in questi giorni - da giorni ha lanciato una raccomandazione a tutti: “Vi ricordo che appena arrivate dovete richiudervi in casa e che dovete stare lontani da genitori, fratelli, nipoti, amici, nonni e malati che rischiano di morire se contagiati”. Insomma, in altri termini, Emiliano ha ricordato nei giorni scorsi l’obbligo di quarantena domiciliare per 14 giorni e di dichiarare la propria presenza sul sito della Regione Puglia. Un obbligo che vale per tutti coloro che anche per motivi di lavoro sono costretti a fare su e giù dalla Puglia verso altre città? Aspettiamo che faccia chiarezza Emiliano.