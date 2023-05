Rossella massacra Meloni da Floris su La7: "Continuità tra lei e Mussolini"

L'ex direttore del Tg1 e Tg5 Carlo Rossella asfalta Giorgia Meloni su La7 a Dimartedì

Carlo Rossella “massacra” Giorgia Meloni in diretta tv. Ospite di Giovanni Floris a Dimartedì in onda su La7, l’ex direttore del Tg1 e del Tg5 e attuale presidente di Medusa Film, in quello che sembra essere un monologo attacca senza freni la premier.

Guarda il video

“Non mi piace la sua politica, né le sue idee, né la sua arroganza”, tuona Rossella. “Un politico che vuol piacere al popolo non può essere arrogante. Io per anni non sono stato vicino al centrodestra, ma a Berlusconi, che è per tanti versi un personaggio irripetibile. La Meloni, invece, mi invita a stare distante da lei e io – continua – sono ben contento di questo”.

“Lei ti guarda come se tu fossi il nulla e lei il tutto”, sostiene. “Per fare un esempio, Prodi ti fa sentire sempre come se tu fossi la persona più interessante con cui parla. Anche Berlusconi, Rutelli e altri politici ti danno una grande soddisfazione nel parlare con loro. Parliamo di politici veri che parlano coi propri interlocutori guardandoli negli occhi. La Meloni invece si vede che pensa solo a se stessa”.

Come anticipato prima, Rossella è presidente di Medusa Film, casa di produzione cinematografica proprietà di Silvio Berlusconi, verso il quale Rossella è da sempre fedelissimo.