Russia, Microsoft sospende le vendite: Bill Gates si schiera contro Putin

Guerra Russia-Ucraina, anche Bill Gates contro Putin: Microsoft sospende tutte le vendite e i servizi

Microsoft ha annunciato la sospensione della vendita di prodotti e servizi in Russia. Ad affermarlo, la stessa società di Redmond, Stati Uniti”. Dopo il susseguirsi di sanzioni da parte di governi, organizzazioni sportive e grandi compagnie occidentali, anche la creatura di Bill Gates, sotto la guida del Ceo indiano Satya Nadella, si schiera dalla parte dell’Ucraina e si mette di traverso a Putin.

Miscrosoft, che produce software che operano su oltre un miliardo di dispositivi a livello globale, ha affermato che "sospenderà tutte le nuove vendite di prodotti e servizi" in Russia, senza dare ulteriori dettagli. "Come il resto del mondo, siamo inorriditi, arrabbiati e rattristati dalle immagini e dalle notizie provenienti dalla guerra in Ucraina e condanniamo questa invasione ingiustificata, non provocata e illegale da parte della Russia", ha dichiarato il presidente di Microsoft Brad Smith in un post sul blog.

Apple si è già mossa per fermare le vendite dei suoi prodotti in Russia, mentre le piattaforme di social media con sede negli Stati Uniti come Facebook e Twitter hanno adottato misure contro la diffusione dei media russi legati allo stato in risposta all'invasione. Microsoft ha affermato di aver preso provvedimenti anche per attacchi informatici contro lo stato ucraino. "Dall'inizio della guerra, abbiamo agito contro le misure distruttive russe nei confronti di più di 20 organizzazioni del governo ucraino, dell'IT e del settore finanziario", afferma il blog di Smith. "Abbiamo anche agito contro gli attacchi informatici contro diversi siti civili", ha aggiunto.

