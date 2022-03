Premier League, Roman Abramovich vende il Chelsea

Gli scatti d'Affari

Affaritaliani.it da sempre ha nel racconto dell'economia uno dei suoi punti di forza. Innovando il linguaggio giornalistico come fa ormai dal lontano 1996, anno della sua fondazione, affaritaliani.it ha deciso di raccontare questo settore attraverso le immagini. Scatti d'autore per scoprire i volti, le emozioni, le infrastrutture e i momenti salienti del mondo economico.

Abramovich vende il Chelsea: i proventi andranno alle vittime in Ucraina

Le ripercussioni del conflitto Russia-Ucraina toccano anche la Premier League. L’oligarca russo Roman Abramovich, che non è stato ancora colpito dalle sanzioni imposte ad altri magnati ritenuti vicini a Putin, ha deciso infatti di mettere in vendita il Chelsea, di cui è proprietario dal 2003.

La conferma alle voci di cessione arriva da una lunga dichiarazione pubblicata sul sito del Chelsea, in cui Ambramovich scrive: “Per me non si tratta mai di affari né di soldi, ma di pura passione per il calcio e per il club. Ho incaricato il mio team di creare una fondazione di beneficenza in cui verranno donati tutti i proventi netti della vendita. La fondazione sarà a beneficio di tutte le vittime della guerra in Ucraina. Ciò include la fornitura di fondi essenziali per i bisogni urgenti e immediati delle vittime, nonché il sostegno al lavoro di recupero a lungo termine".