Ucraina, cosa c'è dietro l'invasione Russa. Affaritaliani su Radio Radio

Antonio Amorosi intervistato da Radio Radio: "I media occidentali non spiegano le motivazioni dietro il conflitto. La verità sui media orientali"

"Cosa c'è dietro l'invasione russa dell'Ucraina? Non tutti i media del mondo ripetono che questo è un attacco all’Europa e non tutti trattano l’assalto russo come i mezzi dell’intrattenimento a cui ci siamo abituati in Occidente. L'atteggiamento dei media giapponesi ne è un esempio: c’è la massima condanna verso Putin ma si cerca di capirne davvero le ragioni, al fine di diffondere tra le masse la consapevolezza di come si debba evitare l’escalation e un inasprimento del conflitto."

Di questo e molto altro parla Antonio Amorosi su Radio Radio TV, in un'intervista in cui approfondisce quanto già scritto in un articolo pubblicato su Affaritaliani.it: Cosa c'è dietro l'invasione russa dell'Ucraina? Putin spiegato dai giapponesi.