Sallusti e Minzolini in crisi. Belpietro vola. Con chi andresti a cena? Vota

Sallusti, Senaldi, Minzolini e Belpietro, con chi andresti a cena? Vota il sondaggio di Affaritaliani.it

Mentre il quotidiano della famiglia Angelucci diretto da Alessandro Sallusti da questa primavera perde sempre più copie e Maurizio Belpietro al timone della Verità si avvicina al Giornale di Augusto Minzolini, registrando numeri record da questo autunno ( leggi l'articolo con tutti i dati ), la partita dell'informazione di centrodestra si fa sempre più calda.

Il declino dell'ex direttore de Il Giornale e la scalata del collega Maurizio Belpietro, che piano piano sta portando a casa tutti i periodici moribondi della Mondadori, infiammano il pubblico e la rete.

Un derby sempre più accesso che scalda anche le anime social di Affaritaliani.it. Quasi mille commenti e oltre 200 condivisioni per l'articolo sul volo della Verità, apprezzato dalla maggior parte del pubblico.

Il motivo? “Forse perché Belpietro è l'unico che non ha peli sulla lingua, gli altri sono tutti pesci in barile, dicono e non dicono e danno l'idea di quelli che non vogliono scontentare nessuno, un po' qua e un po' là, quindi, ne pagano le conseguenze!”, scrive un utente.

“L’unico giornale che va controcorrente, il direttore Maurizio Belpietro fa seguire ai suoi ragionamenti sempre dei dati ufficiali, lo dimostra il fatto che nelle trasmissioni dove lui va nessuno smentisce mai quello che dice ma cercano di buttarla in caciara”, commenta a ruota un altro lettore.

Centinaia di messaggi anche per il floop di Libero. “Da quando Libero si è schierato dalla parte del mainstream ha perso clienti Ben vi sta!!! Chi è causa del suo mal pianga se stesso”, il commento duro di un utente. “Non sarebbe una gran perdita..! del resto sia Sallusti che il suo giornale, sono ormai di sinistra, come Famiglia cristiana, perfettamente allineato col "pensiero unico", alla stregua degli onnipresenti Paone e Lussuria...!!”, scrive gelido un altro.

Alessandro Sallusti e Pietro Senaldi, direttore e condirettore di Libero da una parte, Alessandro Minzolini al timone del Giornale e Maurizio Belpietro a capo della Verità dall'altra. C'è chi subisce goal da inizio campionato e chi tenta di fare i tre punti decisivi a colpi di copie.