Samira, ex gieffina che strega Pier Silvio: ecco chi c'è dietro la promozione

Per la modella Samira Lui si aprono le porte di Mediaset: Pier Silvio l'avrebbe scelta

Di Samira Lui, modella friulana di origini senegalesi si è parlato per la sua recente partecipazione al Grande Fratello; eliminata da qualche settimana, ha già trovato un lavoro a Mediaset, a conferma di come evidentemente si sia fatta apprezzare. La ragazza, infatti, farà da “valletta” a Gerry Scotti nella nuova edizione de “La ruota della fortuna”, che a breve rivedremo sulle reti Mediaset e di cui sono già iniziate le registrazioni. Tra il gossip, c’è chi parla addirittura di una “raccomandazione” che le ha permesso di ottenere il ruolo.





A lanciare l’indiscrezione è ‘Dagospia’ che fa il nome dell’amminsitratore delegato di Mediaset Pier Silvio Berlusconi. Il dirigente infatti, sarebbe stato colpito dal “profilo basso” che lei ha tenuto dopo avere terminato la sua esperienza nel reality, caratteristica indispensabile per poter lavorare in un ambiente come quello della televisione. Ci sarebbe uno scatto che ha fatto non poco discutere, realizzato in occasione della festa organizzata per lo scambio degli auguri natalizi con i dipendenti.

Samira ha pubblicato sui social la foto in questione, in cui ha mostrato molta riconoscenza nei confronti dell'ad: “Una grande bella Famiglia guidata da una grande bella Persona… Piersilvio Berlusconi!”.

C'è da dire che ruolo di “valletta”, non è del tutto nuovo per lei. In seguito alla partecipazione a Miss Italia nel 2017 è infatti diventata professoressa de “L’Eredità” con Flavio Insinna nello stesso anno, per poi gareggiare a “Tale e Quale Show” nel 2022. Insomma per Samira si prospetta un 2024 portatore di belle novità.