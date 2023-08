Samsung lancia il nuovo Galaxy Z Flip5: lo smartphone pieghevole "green"

Samsung lancia il nuovo ed esclusivo smarthone pieghevole Galaxy Z Flip5

Samsung Electronics annuncia oggi la disponibilità a livello mondiale degli attesissimi Galaxy Z Flip5, Galaxy Z Fold5, Galaxy Watch6 e Galaxy Tab S9.

"Il primo riscontro degli utenti ai nuovi dispositivi Galaxy è dimostrato dall'andamento molto positivo dei preordini", ha dichiarato TM Roh, President e Head ofl Mobile eXperience Business di Samsung Electronics. "Con i Galaxy Z Flip5, Z Fold5, la serie Watch6 e la gamma Tab S9 il nostro obiettivo è quello di dare a disposizione degli utenti le ultime innovazioni tecnologiche in ogni categoria e di offrire esperienze nuove e coinvolgenti che soddisfino i vari stili di vita. È entusiasmante vedere che la nostra visione ha suscitato una notevole risonanza tra i consumatori di tutto il mondo".

Galaxy Z Flip5 e Galaxy Z Fold5 sono la quinta generazione dei rivoluzionari dispositivi pieghevoli di Samsung, che offrono esperienze uniche grazie a design e form factor unici, grazie alla nuova cerniera Flex. I due innovativi dispositivi hanno registrato una forte domanda in tutto il mondo, con numeri di preordini da record in mercati come l'America Latina, il Sud-Est asiatico e l'Europa, con il 65% dei consumatori che ha scelto l'iconico Galaxy Z Flip5. In Italia, a pochi giorni dall’Unpacked del 26 luglio, le vendite rispetto a quelle ottenute dalla generazione precedente sono quasi raddoppiate, attestando una crescita complessiva di 1,8 volte in confronto ai predecessori. In particolare, le vendite del Galaxy Z Flip5 sono state 2,4 volte maggiori rispetto a quelle del Galaxy Z Flip4, mentre le vendite del Galaxy Z Fold5 hanno superato quelle del Galaxy Z Fold4 di 1,2 volte.