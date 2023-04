Sandra Milo a Generazione Z: “Ho amato Fellini, senza essere ricambiata”

Sandra Milo a Generazione Z parla del suo amore con Fellini

Dopo Domenica In, Sandra Milo è tornata a raccontarsi in tv e lo ha fatto ieri notte da Monica Setta a Generazione Z dove ha risposto alle domande dei ragazzi a proposito della sua vita e della lunga carriera.

"Ho amato moltissimo Federico Fellini, per 17 anni sono stata la sua compagna e ancora oggi dormo con la sua foto sotto il cuscino" ha confidato l'attrice. "Mi sono innamorata appena l'ho visto e la prima volta che Federico mi ha baciato sono svenuta. Purtroppo lui non mi ha mai amato davvero. Gli piacevo, mi voleva bene. A un certo punto avrebbe anche voluto vivere con me ma sono stata io a non sentirmela: avrei trasformato questo grande amore ideale in una quotidianità destinata ad erodere il sogno".

Sandra Milo ha anche parlato dei progetti futuri e della sua esperienza in "Quelle brave ragazze", con Mara Maionchi e Orietta Berti. La puntata di Generazione Z dedicata alla Milo e al suo confronto con i ragazzi ha registrato il record stagionale per Monica Setta con il 7.5 per cento di share e 264mila spettatori. Generazione Z è alla sua terza edizione e con un costo di 6mila euro a puntata ha una media finora di quasi il 6 per cento.