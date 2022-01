Sanremo 2022, Amadeus corteggia Jennifer Lopez. Giannetta ospite per una sera

Sanremo 2022, Jennifer Lopez all'Ariston? Amadeus tenta il colpaccio

Sanremo chiama Jennifer Lopez. Ma JLo risponderà? Il festival, secondo quanto riporta l'Adnkronos, ha iniziato fin dalle trasferte italiane dell'attrice di questa estate a “corteggiare” la star americana. A favore di un passaggio all'Ariston di Jennifer Lopez gioca l'uscita pochi giorni dopo Sanremo 2022 di 'Marry Me - Sposami', la nuova commedia in cui JLo sposa Owen Wilson.

Il film avrà un'anteprima nel giorno di San Valentino, il 14 febbraio, e poi sarà in tutte le sale dal 17 dello stesso mese. Ma sembra che a complicare le trattative, iniziate durante le vacanze italiane dei Bennifer (Ben Affleck e Jennifer Lopez) e il loro approdo alla Mostra del Cinema di Venezia, siano ancora una volta i protocolli e i timori legati all'andamento dei contagi.

Ma non è tutto. Maria Chiara Giannetta sarà al fianco di Amadeus sul palco di Sanremo, al via il 1° febbraio. L'attrice di Blanca, la fortunata fiction trasmessa da Rai 1, sarà, scrive Repubblica, una delle cinque donne (una per sera) che affiancheranno il conduttore del Festival. Nei giorni scorsi è stata confermata la presenza di Checco Zalone, uno dei super ospiti di questa edizione.