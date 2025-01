Sanremo 2024, le canzoni più ascoltate: al primo posto non c'è Angelina Mango

Sanremo 2024, ecco le canzoni più ascoltate su Spotify della scorsa edizione del Festival

La canzone vincitrice di Sanremo non è necessariamente quella più ascoltata. La dimostrazione arriva dalla classifica degli ascolti su Spotify dei brani della scorsa edizione del Festival della canzone italiana. Nonostante sia stata Angelina Mango a vincere la kermesse, a febbraio 2024 al primo posto negli stream troviamo infatti “Tuta Gold” di Mahmood seguita da “I p’me, tu p’te” di Geolier.

"La noia" di Angelina Mango si piazza dietro anche ad Annalisa con il suo tormentone "Sinceramente". La vincitrice di Sanremo 2024 comunque fa meglio di Irama con “Tu no”, Ghali con "Casa mia" e "Tutto qui" di Gazelle.

Chi sarà invece il vincitore di Sanremo 2025? Guardando alle quote dei bookmaker le più papabili sono Elodie e Giorgia, con Olly come possibile outsider. Niente da fare invece per Emis Killa, che alla luce del suo coinvolgimento nell'inchiesta sulle curve di Milan e Inter ha deciso di ritirarsi dal Festival. Sanremo 2025 partirà ufficialmente l'11 febbraio ma nell'attesa ecco per voi i giudizi sui brani in gara ascoltate in antemprima.