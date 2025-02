Sanremo 2025, canzoni più ascoltate? Olly e Fedez fanno il vuoto. Rose Villain-Elodie rimontano (Chi sale e chi scende)

I brani di Sanremo 2025 più ascoltati su Spotify: Olly-Fedez, poi Giorgia e Achille Lauro

Olly vince Sanremo 2025 e domina anche nella la classifica delle canzoni del Festival più ascoltate su Spotify. Balorda nostalgia fa il vuoto a quota 14.778.400 nei dati aggiornati al 19 febbraio 2025. Le sorprese arrivano dietro. Al secondo posto dello streaming c'è il balzo di Fedez con gli 11.318.057 di Battito.

La lotta per il terzo gradino del podio? Giorgia con 'La cura per me' a 7.845.931. batte in volata Achille Lauro e il suo Incoscienti Giovani che segue attaccatissimo con 7.817.108. D'altra parte il sesto e settimo posto dei due cantanti era stato preso male dal pubblico dell'Ariston nel sabato della finale, con i fischi per un risultato giudicato non all'altezza di Giorgia e Achille Lauro.

I brani di Sanremo 2025: Tony Effe, Rose Villain-Elodie rimontano

Chi si è impennato è Tony Effe: 25° classificato a Sanremo e quinto al momento per ascolti di Damme 'na mano, con 7.161.771. Poi ecco Lucio Corsi (secondo al Festival) con Volevo essere un duro appena fuori dalla top-5: 7.086.203.

Subito dietro, ecco il balzo di Rose Villain: Fuorilegge dopo il 19° posto di Sanremo viene ascoltato da 6.617.339 persone e si guadagna la settima posizione. Molto bene Bresh con La tana del granchio (6.430.462) ed Elodie con Dimenticarsi alle 7 (5.983.876) al nono posto (12° in classifica a Sanremo). La top-10 viene completata da Shablo feat Guè, Joshua e Tormento che hanno portato sul palco dell'Ariston 'La mia parola' (5.892.031 streaming).

Appena fuori dalla top-10, Coma Come con la loro Cuoricini che sta diventando un tormentone e su Spotify fa 5.794.426. Da segnalare l'accelerazione di Rkomi che sfiora i 5 milioni di streaming (4.802.635) con 'Il ritmo delle cose', è in scia a Irama con 'Lentamente' (4.892.386) e appena avanti a Brunori Sas con L'albero delle Noci (4.708.762)

Sanremo 2025, la top-15 delle canzoni più ascoltate

Olly Balorda nostalgia 14.778.400

Fedez Battito 11.318.057

Giorgia La cura per me 7.845.931

Achille Lauro Incoscienti Giovani 7.817.108

Tony Effe Damme 'na mano 7.161.771

Lucio Corsi Volevo essere un duro 7.086.203

Rose Villain Fuorilegge 6.617.339

Bresh La tana del granchio 6.430.462

Elodie Dimenticarsi alle 7 5.983.876

Shablo feat Guè, Joshua e Tormento - La mia parola 5.892.031

Coma Come Cuoricini 5.794.426

Irama Lentamente 4.892.386

Rkomi - Il ritmo delle cose 4.802.635

Brunori Sas L'albero delle Noci 4.708.762

Gaia – Chiamo io chiami tu 4.041.219