Sanremo 2025: Carlo Conti: 'Papa non sapeva del video? Siamo alla fantascienza'. Su Elon Musk all'Ariston...

Sanremo 2025: Carlo Conti, 'Papa non sapeva del video? Siamo alla fantascienza'

"Hai presente quando nel calcio c'è l'invasione di campo? A un certo punto hanno deciso di non riprendere più l'invasione di campo. Quando ti vuoi far vedere fai l'invasione, basta non riprenderla più". Così il direttore artistico del festival di Sanremo, che usa una metafora calcistica per tagliare corto nel commentare, sollecitato dalle domande dei giornalisti, alcuni articoli di stampa che stamane mettevano in dubbio l'attualità del videomessaggio di Papa Francesco mandato in onda ieri sera nel corso della prima puntata del Festival, suggerendo che il video fosse vecchio e che il Pontefice non fosse stato informato. "Siamo alla fantascienza, siamo oltre -scandisce Conti- Ma ognuno fa il suo lavoro".

Il video di Papa Francesco "fa riferimento al festival, dice 'quello che farai, che stai facendo'. Lo so che può sembrare strano ma a volte le cose normali accadono", sottolinea Carlo Conti. "Alla fine della lettera che ho mandato al Papa memore di quello che mi diceva mia madre ho scritto tentar non nuoce. Ci ho provato", scandisce Conti. "Padre Enzo Fortunato si è dimesso? Non lo so, non mi riguarda".

Sanremo 2025: Carlo Conti, 'ho scritto a Papa il 12 gennaio, video arrivato il primo febbraio'

"A fine maggio ho preso parte alla giornata mondiale dei Bambini e il Papa mi ha detto 'se potrò ringraziare ditemi cosa posso fare per voi'. Così, il 12 gennaio, appena avuto l'ok su 'Imagine' di Noa e Mira Awad, l'ho fatto recapitare a Padre Enzo Fortunato e dopo qualche giorno mi è arrivato questo video, esattamente il primo febbraio, è arrivato il video. Sono stato in silenzio, non lo sapeva nessuno: ho mandato il video in regia ieri pomeriggio. E' stata una grandissima gioia per me". Così Carlo Conti nel corso della conferenza stampa all'Ariston, parlando del videomessaggio di Papa Francesco che è stato trasmesso durante la prima serata del festival.

Sanremo 2025: Conti, 'Elon Musk al festival? Non l'avrei voluto, cosa avrebbe avuto da dire?'

Il direttore artistico, "Sinceramente non avrei voluto un colpo ad effetto del genere. Non lo conosco e non ho rapporti" Elon Musk ospite del festival di Sanremo? "E cosa avrebbe da dire? Sinceramente non avrei voluto un colpo ad effetto del genere". Lo dice Carlo Conti, interpellato su una possibile trattativa per la presenza di Elon Musk ospite al festival. E sul fatto che avrebbe potuto portare ascolti alla kermesse: "A me non interessa, sul palco di Sanremo non avrebbe avuto niente di interessante da dire. Lo conosco? No. E' un mio amico? No. Non ho rapporti", ha aggiunto Conti.