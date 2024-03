Sanremo 2025, chi sarà il conduttore? Conti si sfila, mentre Amadeus...

Sanremo 2025, dai rumor su Amadeus e la smentita della Rai al no di Conti

L'incontro con la Rai c'è stato. Come confermato dallo stesso Amadeus. Ma non per il Festival di Sanremo 2025. Il conduttore di 'Affari tuoi', come riporta Il Messaggero, lo aveva annunciato a 'Viva Rai2!' di Fiorello. "Sono stato contattato dalla Rai. Loro non mi hanno chiesto di Sanremo 2025, non lo rifaccio il Festival", aveva assicurato Amadeus." Aggiungendo in un secondo momento: "In realtà mi hanno chiesto di fare in autunno magari o più avanti una Prima serata io e te, gli Amarello".

La smentita da Viale Mazzini

Arrivata anche la smentita da Viale Mazzini: "Le notizie riportate da alcuni organi d'informazione su un accordo raggiunto tra l'Azienda e Amadeus per la conduzione della 75ma edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo sono da ritenersi totalmente infondate".

Il no al Festival arriva anche da Carlo Conti nel programma "Un giorno da Pecora" : “Oggi compio 63 anni ma me ne sento 40. Se c’è un programma che vorrei fare dopo tanti anni di tv? Una rubrica di pesca e di abbronzatura dentro 'LineaBlu', lo dico sempre anche alla conduttrice. Io mi metto lì a prendere il sole, spiego quali creme utilizzare e, nel frattempo, pesco…”, ha scherzato.

Poi Giorgio Lauro ed Enzo Iacchetti lo hanno interrogato, a modo loro, sul festival: "È più facile – hanno chiesto – che lei si candidi alle elezioni europee oppure che conduca un altro festival di Sanremo?" “Tra le due - ha risposto Conti - che faccia il festival ma non il prossimo”. "Quindi lo farà più avanti?", hanno incalzato i due. “No - ha specificato Conti - ne ho fatti tre, uno più bello dell’altro, mi bastano quelli”. Magari non subito allora. Ma tra dieci anni? “Bisogna vedere se tra dieci anni me lo chiederanno e poi se avrò ancora l’orecchio giusto per scegliere le canzoni - ha concluso il conduttore - perché quella è la cosa più importante”.