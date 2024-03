Amadeus, Rai gli chiede di rifare il Festival di Sanremo. E Fiorello...

Amadeus, Rai gli chiede di rifare il Festival di Sanremo?

La Rai tratta il rinnovo di contratto con Amadeus e rilancia chiedendogli di condurre il Festival di Sanremo per altri due anni, ossia nel 2025 e anche nel 2026 (oltre ovviamente ai due programmi preserali, Affari tuoi e Soliti ignoti)?

Fiorello nel corso della puntata di VivaRai2! andata in onda giovedì 7 marzo 2024 ha fatto una videochiamata in diretta all'amico per chiedere delle spiegazioni: “Tu forse ancora non lo sai, ma TvBlog parla di un retroscena con la Rai, io voglio sapere: c’è stato o no un incontro?”

Amadeus a Fiorello: "No a Sanremo. Rai ha chiesto gli Amarello in prima serata"

Amadeus spiega: “Sì, sì, c’è stato. Ma non me l’hanno chiesto, sanno che non lo faccio” - poi però rivela - “In realtà mi hanno chiesto di fare, semmai, una prima serata in autunno, io e te, Gli Amarello. Ti avrei detto tutto in vacanza in Sardegna!”.







Fiorello conclude sorpreso la chiamata: ”Ma ti fai i retroscena miei? Poi ti chiamo in privato, che devo dirti tre cose”.