Sanremo 2025, tutti i look più memorabili della prima serata: dall'effetto nudo di Clara a Rose Villain in rosso

Sanremo 2025, tutti i look della prima serata: dall'effetto nudo di Clara al rosso di Rose Villain. Elodie in "carta argentata" mentre Tony Effe copre i tatuaggi

Si sa che Sanremo 2025 non è solo musica ma anche moda. Milioni di italiani si sono incollati davanti al televisore per la prima serata del Festival anche per scoprire i look degli artisti in gara e non sono di certo mancate le sorprese.

Clara ha puntato su un "effetto nudo" con un vestito che ne sottolinea le forme. Per i maschietti, Rkomi ha scelto un abito bianco di Vivienne Westwood che lasciava il petto in bella vista. Noemi invece ha preferito un look in stile vecchi Hollywood arricchito da gioielli Tubogas di Bulgari.

Irama sembra essersi ispirato a Napoleone con il suo cappotto over size con alamari e dettagli dorati di Balmain. Achille Lauro a sorpresa ha scelto uno stile classico con Frak e guanti bianchi firmato Dolce & Gabbana. Lo stesso vale per Tony Effe, che si presenta sul palco dell'Ariston con i tatuaggi completamente coperti da un abito di Gucci e guanti rossi.

Rose Villain e Serena Brancale scelgono il rosso mentre Elodie vola nello spazio con il suo abito color alluminio. Veniamo ora ai look più strani della prima serata. Fedez ha indossato delle lenti nere per la sua esibizione mentre Lucio Corsi e i Coma Cosa hanno scelto di mascherarsi truccandosi pesantemente per sembrare sostanzialmente delle bambole.

Menzione d'onore per il co-conduttore Gerry Scotti, che per sua stessa ammissione ha confermato che Carlo Conti è riuscito nell'impresa di fagli indossare la cravatta (poi tolta verso fine serata). Nemmeno Mike Bongiorno c'era riuscito.