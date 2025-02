FantaSanremo, la classifica ufficiale dopo la prima serata: Lucio Corsi stacca tutti

FantaSanremo, la classifica ufficiale dopo la prima serata: Lucio Corsi al primo posto, deludono Achille Lauro e Francesco Gabbani

Milioni di italiani si sono collegati su Rai1 per seguire Sanremo 2025. La nuova edizione condotta da Carlo Conti è partita molto bene in termini di ascolti tv (qui tutti i numeri) ma tra il pubblico c'è chi ha seguito la prima serata del Festival non tanto per le canzoni ma soprattutto per scoprire quanti punti ha guadagnato al FantaSanremo.

A sorpresa l'artista che più ha fatto guadagnare punti a chi lo ha scelto per la propria squadra è Lucio Corsi (90 punti), seguito da Brunori Sas e Bresh. Molti avevano puntato su Achille Lauro come capitano ma almeno per ora l'artista romano ha deluso con soli 19 punti. Stesso discorso per Francesco Gabbani, attualmente penultimo davanti a Noemi che chiude la classifica.

FantaSanremo: la classifica ufficiale dopo la prima serata