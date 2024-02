Sanremo, "evacuate la sala". Allarme bomba al party con 27 cantanti in gara

Sanremo, il falso allarme bomba e la fuga dei cantanti. Notte di paura

Il Festival di Sanremo inizia stasera ma la tensione è già alle stelle, non solo per l'attesa dell'evento televisivo dell'anno, ma anche per il clima che si respira attorno alla kermesse. Nella serata di vigilia, infatti, quasi tutti i cantanti in gara (27 su 30), sono stati costretti ad abbandonare un party a cui stavano partecipando, a causa di un allarme bomba, poi verificatosi falso. È stata sgomberata in gran fretta Villa Nobel a Sanremo, dove era in corso una cena di Radio Mediaset con dentro diversi artisti. Le forze dell’ordine hanno comunicato la necessità di evacuare la sala. In tanti hanno lasciato giacche e soprabiti per riversarsi in strada, aspettando novità in merito all’allarme.

Il tutto sarebbe partito, spiegano diverse fonti a Open, da una chiamata anonima che ha fatto scattare la macchina di sicurezza attorno alla kermesse canora. Probabilmente per verificare se l’allarme bomba sia concreto o meno, ci vorranno ancora diverse ore di controlli, data la struttura piena di stanze. Potrebbe esser previsto anche l’utilizzo dei cani molecolari. Lo sgombero della struttura è avvenuto mentre si serviva la prima portata della cena.