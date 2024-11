Santiago, Salento Guys, Romano - La ex della ex, ascolta il tormentone col bollino blu

Santiago, Salento Guys, Romano - La ex della ex, il tormentone è servito

Fatti una risata che ti passa.

Chi non si è mai confrontato sul tema gusti musicali?! Bella, brutta, il genere mio il genere tuo, musica alta/musica leggera, impegno/zero pensiero: e ognuno patteggi per le sue parti. Meglio prenderla a ridere in tutti i sensi, che si fa prima. Il che non vuol dire sminuire l’importanza e il valore della musica, per chi come L’Homo Sapiens, delle sette note proprio non può fare a meno. Il fatto è che bisognerebbe ricordare più spesso che la musica eleva lo spirito e distoglie da altri pensieri. Abbiamo canzoni per sognare, per amare, per riflettere, per ballare, per emozionare. Ma non dobbiamo mai dimenticare la leggerezza che ti salva la vita. E a volte arrivano canzoni che ti fanno dimenticare - anche se per poco - che esiste la realtà. I Salento Guys (produttori e dj multiplatino pugliesi) ci portano un brano che si imbeve di questa filosofia e lo fanno in compagnia di Santiago, cantante italo-dominicano e TikToker Creator e di Romano, compositore e producer oro e multiplatino catanese (ricordiamo il grande successo "Tacatà" con i Tacabro).

Il titolo è tutto un programma La Ex della Ex.

L'esplosivo collettivo – il nome Salento Guys nasce da una intuizione di Gabry Ponte – ha messo in pratica una vecchia regola dei tormentoni: se non ti diverti mentre la fai, la tua musica non interesserà a nessuno. Cosi nasce la nuova canzone tormentone del momento: dall'incontro e sodalizio artistico tra questi partner visionari ed ispirati, con la stessa concezione creativa: divertirsi con l'arte dei suoni!

Santiago, Salento Guys, Romano - La Ex Della Ex / VIDEO

La Ex della Ex, un tormentone col bollino blu

Il mondo musicale è bello perché vario, la musica può essere anche solo gioco (Cecchetto insegna con "Gioca Jouer," Romina Power con "il Ballo del Qua Qua" e come dimenticare "Il Pulcino Pio"!!). Una canzone può durare appena qualche mese nella nostra memoria, ma se ci ha fatto sorridere, ballare insieme ai nostri amici, trascorrere ore liete, è ciò di cui avevamo bisogno. Canzoni spensierate, se ci strappano un sorriso, non sono sprecate: il concetto di bello o brutto non interessa più a nessuno.

La filosofia di vita dei Salento Guys ha permesso loro, negli anni, di collaborare con tantissimi artisti in maniera proficua. Apres La Classe, Sud Sound System, Alborosie (alla colonna sonora della serie TV Netflix “Baby”), Shade, Federica Carta, Benji e Fede, Max Pezzali, Clementino ecc... La collaborazione con SANTIAGO uno degli artisti emergenti più̀ promettenti del panorama musicale Hispano/ltaliano con cui lavorano da anni a diverse produzioni, nasce su Tik Tok. Il cantante italo-dominicano in questo caso ha avuto l'idea del Claim; a loro si è aggiunto ROMANO. E proprio Santiago racconta la genesi del brano: Ero al telefono con Antonio (Salento Guys) e gli stavo raccontando un episodio che mi era capitato la sera prima, ovvero che ero in un locale con amici e tra un drink e l’altro mi sono ritrovato alcune mie ex davanti, cosa che ci ha fatto divertire e pensare, “ma te lo immagini un pezzo che parla delle ex?” e da li è nato tutto!

Quando parliamo di filosofia per questi musicisti e producer, ci riferiamo al loro motto: in questo ambiente non vince chi arriva prima, ma vince chi resta.. Della serie "Qui Leggerezza che chiede urgentemente a Torre di Controllo Profondità, il permesso di spiccare il volo"...





CHI SONO I SALENTO GUYS

Antonio, Luca, e Steven sono tre ragazzi nati e cresciuti in Salento.

Il collettivo nasce nel 2013 per condividere le influenze culturali e musicali del loro territorio, ricco di storia e contaminazioni artistiche. Vincono da subito il titolo di Best dj 2013 al "Music Summer Festival - Tezenis Live" su Canale 5.

Negli anni successivi collaborano con molteplici artisti italiani e internazionali come:

Apres La Classe, Sud Sound System, Alborosie, Shade, Federica Carta, Benji e Fede, Max Pezzali, Clementino ecc. Hanno conseguito numerosi riconoscimenti, in ambito musicale e non solo: triplo disco di platino per la canzone “Irraggiungibile” con Shade e Federica Carta e disco d’oro per l’album “Truman” di Shade a cui hanno partecipato con alcune produzioni, oltre ad aver fatto pare, con il loro brano “Respect 2k15”, alla colonna sonora della serie TV Netflix “Baby”. Negli anni hanno firmato inoltre numerosi remix e singoli, spaziando tra diversi generi musicali ma continuando ad esprimere l’identità sonora che li ha sempre contraddistinti.

CHI E' SANTIAGO

Santiago, all'anagrafe Lino Raiano, è un artista italo- Dominicano che ha saputo conquistare il pubblico con la sua energia e la sua voce sensuale. Originario di Santo Domingo (República Dominicana), Santiago ha saputo farsi strada nel mondo della musica, guadagnandosi un posto speciale nel cuore dei suoi ascoltatori.

La sua carriera ha avuto una svolta importante con la partecipazione a "Casa Sanremo The-Club" nel 2022, un trampolino di lancio che gli ha permesso di partecipato a X-Factor (2023), dove ha ulteriormente dimostrato le sue capacità artistiche e la sua presenza scenica, conquistando una fanbase sempre più ampia.

Non solo il suo talento è stato riconosciuto in ambito televisivo, ma anche sulla scena musicale digitale: i suoi brani hanno accumulato milioni di stream, dimostrando il potere della sua musica di connettersi profondamente con chi lo ascolta. La sua voce e il suo stile sono diventati una presenza costante nelle playlist degli appassionati di musica, consolidando Santiago come uno degli artisti emergenti più promettenti del panorama musicale Hispano/ltaliano.

CHI E' ROMANO

Mario Romano, classe 1985, è un compositore, autore e producer originario di Catania. Fin da bambino appassionato di musica, raggiunge il successo nel 2011, con il singolo Tacatà, con i Tacabro. Il disco ottiene disco d'oro e multiplatino in moltissimi paesi come Italia, Austria, Germania, Svizzera, Francia, Belgio, Polonia, Danimarca, per poi diffondersi in tutto il mondo.

Nel 2023 a distanza di 11 anni, il singolo viene riadattato per uno spot tv in Giappone, facendo di ROMANO un producer di fama internazionale. Nello stesso anno, inizia un nuovo progetto insieme ad Antonio Maniglio, dei Salento Guys, con il quale si trova subito in sintonia, producendo un singolo dopo l'altro.