Scanzi anti-Salvini, Davigo anti-Boschi e... Torna la tv de' lotta

Secondo il renziano Michele Anzaldi, “l'opinionista, a pagamento, di Rai 3, Andrea Scanzi, ha deriso, sui social, con una foto offensiva, se non diffamatoria, il presidente Draghi”. “Davvero per il servizio pubblico-chiede Anzaldi al dg di viale Mazzini - Scanzi è l'unico giornalista, che merita di avere un contrattone, da ospite fisso, in prima serata, su Rai3 ?”. Nel suo talk, la marchesa “Rossa” Berlinguer, ex PCI, come sempre, equilibrata, in sintonia con il compagno Emiliano, Stefano Bonaccini, ha detto : “Salvini sta tirando la corda del governo, per guadagnare 2 per cento in più di voti !”.

La parola a un leghista, per replicare ? No, al pubblicista toscano, Scanzi, il “furbone” del vaccino, che odia il leader della Lega!

Il talk di Berlinguer è stato bocciato, su Twitter, da Giorgio Perlasca :”La cosa più bella di “CartaBianca” è il cazziatone, che fa, nelle ore piccole, Maurizio Mannoni a Bianca, ogni volta che gli sottraete il tempo, senza scusarvi”. E un altro utente, Andrea Venanzoni, ha aggiunto : “A “CartaBianca” il prof. Galli e Scanzi hanno sbroccato, all’unisono, in un siparietto da film horror filippino di serie Z”.

Da parte sua, un altro hater di Salvini, Michele Santoro, 70 anni, è tornato, lunedì sera, in tv, nel programma, di Lilli Gruber, 64 anni, su “la 7” di Urbano Cairo, 64 anni. E ha proclamato : “Se la 'Ndrangheta gestisse certi ospedali calabresi, li gestirebbe meglio di alcune persone, che li gestiscono oggi, purtroppo".

Non so a voi, ma a me un giornalista, che spara queste sciocchezze, non mi mancava affatto. Anche ad Aldo Grasso, il ritorno di “Michele, chi?”non è piaciuto : “È apparso appesantito...risentito. ...L’altra sera, da Gruber, è sembrato che il tempo si fosse fermato, che i due reduci di “Servire il popolo”, Santoro, e di “Lotta continua”, Gad Lerner, si stessero riscaldando attorno al falò dei ricordi, dei rimpianti e del mancato ‘cambio dei paradigmi’”.

“Trattamento Boffo”, di sallustiana memoria, riservato, nel talk “Di Martedì”, condotto dal bersaniano Giovannino Floris, alla bella ex ministra renziana, Maria Elena Boschi, attaccata da un attempato magistrato, in pensione, Davigo, senza poter replicare...Ha osservato l’ex deputata forzista Tiziana Maiolo: “Persino il conduttore, Floris, ha detto a Davigo: ‘naturalmente le sue a Maria Elena non sono vere minacce’... Tutta la mia solidarietà a Boschi”.

Anche la nostra.