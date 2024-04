Scarlett Johansson e Jonathan Glazer di nuovo insieme per il nuovo spot di Prada

Era dal 2013 che il regista premio Oscar per La zona di Interesse e l’attrice svedese, nominata due volte come Miglior Attrice all’academy, non lavoravano insieme. Si era trattato di Under the Skin, film di fantascienza inserito tra i migliori 100 del XXI secolo secondo la BBC.

La Maison italiana è riuscita ad assicurarsi entrambi in un emozionante commercial, girato a new York in studio ed in cui i due danno una grande prova di recitazione e direzione d’attore per la nuova borsetta Prada The Galleria.

L’esplorazione della profondità della costruzione di una prestazione recitativa, esibita nei 90 secondi dello spot, in connessione con la ricerca dei dettagli che costruiscono la personalità di una donna del Nuovo Millennio, diventa la rappresentazione dal nuovo accessorio di Prada, destinato a diventare un’icona di stile nelle intenzioni del Design Director Luigi Preziotti e del Creative Director Ferdinando Verderi.

Un piccolo capolavoro di pubblicità contemporanea e globale, che come spesso capita con le grandi marche della moda italiana non hanno coinvolto nessuna struttura creativa nazionale, ma solo talenti del mercato internazionale, come sempre più spesso accade.

Scarlett Johansson e Jonathan Glazer, lo spot Prada