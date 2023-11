Scherzo a Meloni, il duo russo a Otto e mezzo

Meloni, il comico russo dello scherzo telefonico ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo

Il comico russo del duo artefice dello scherzo telefonico alla premier Aleksei Vladimirovich Stolyarov, conosciuto come Lexus, sarà ospite di Lilli Gruber questa sera a 'Otto e mezzo', dalle 20.35 su La7; nella puntata ospiti anche il direttore di Libero Mario Sechi, il direttore di Limes Lucio Caracciolo, la giornalista Mariolina Sattanino e la firma del Fatto quotidiano Andrea Scanzi.

“E’ stata lei a chiamarci all’orario concordato. Non è l’ufficio della Premier ad avere colpe. “Grandi” colpe. Siamo noi che sappiamo fare il nostro lavoro” hanno commentato i due comici dopo lo scherzo alla Presidente del Consiglio. In passato sono cascati nella loro rete anche personalità come Boris Johnson, Angela Merkel, Pedro Sanchez, Henry Kissinger, J.K. Rowling ed Elton John.