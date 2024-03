Scontro Orsini-Cappellini, la guerra in Ucraina e le scene tragicomiche in tv

La guerra in Ucraina e le scene tragicomiche in tv: il commento

Balla sul suo sedile Bianca Berlinguer, non si comprende se per la contentezza di fare spettacolo oppure perché davvero è preoccupata per la piega che sta prendendo lo scambio di galanterie tra il saggista, docente ed esperto di geopolitica internazionale Alessandro Orsini e il giornalista Stefano Cappellini. Non è la prima volta che, durante la trasmissione condotta da Bianca Berlinguer, i due signori si scambiano complimenti.

E quindi vien fatto di chiedersi per quale motivo la conduttrice si ostini ad invitare entrambi contemporaneamente, anche perché a far sempre una figura tapina è il povero Cappellini. E il motivo è semplice: il professore è informatissimo sulle vicende della guerra in Ucraina, grazie alla professione che esercita, e Cappellini ovviamente non è in grado di confutare le sue affermazioni. E allora vien fatto di chiedersi ancora perché Bianchina, come la chiama Mauro Corona, non inviti al posto del povero Cappellini, un altro professore in grado di competere con Alessandro Orsini.

Non erano complimenti, lo avrete capito. Orsini ha dato tranquillamente del cretino a Cappellini. E la conduttrice: «No professore, io non accetto che lei insulti un mio ospite». E allora la terza domanda: perché la conduttrice non ha detto prima a Cappellini: "Stefano, non le permetto di ridere beffardamente mentre il mio ospite sta parlando di cose gravissime e importantissime". Eh sì, perché ridere beffardamente mentre l'interlocutore parla è come dargli del cretino. O peggio?