Serie tv, le nuove uscite dell'autunno: da 'The Sinner' a 'Riverdale'

Serie tv, le nuove uscite: da The Sinner a Riverdale

La settimana delle serie tv parte mercoledì 9 settembre con due ritorni: il primo è la terza stagione di “The Sinner” su Premium Crime, giallo antologico statunitense basato sul romanzo omonimo della scrittrice tedesca Petra Hammesfahr. Cambiando canale, su Premium Stories, fuori altri otto episodi della quarta stagione del teen-thriller “Riverdale”, serie che narra la vita di Archie Andrews nella piccola città di Riverdale ed esplora l'oscurità nascosta dietro la sua immagine apparentemente perfetta.

Su Starz Play arriva High Fidelty, dal cult generazionale di Nick Hornby “Alta fedeltà”

L’uscita più attesa della settimana arriva giovedì 19 e tocca a Starz Play, la piattaforma in Italia inclusa tra i canali di Apple Tv, ed è “High Fidelty”, la serie tratta dal cult generazionale firmato da Nick Hornby “Alta fedeltà”. Il Rob nerd musicale, proprietario di un negozio di dischi e in costante crisi sentimentale, (protagonista della serie) però è una donna, interpretata da Zoe Kravitz, figlia di Lenny, e la città non è più Londra ma New York, nello specifico Brooklyn.

Da Netflix a Sky Atlantic: Julie and The Phantoms, All Rise, Perry Mason, The Duchess...

Passando su Netflix fuori la seconda stagione di “The Gift”, la serie che racconta la vita di Atiye, una bellissima pittrice cui destino verrà sconvolto da una scoperta fatta nel tempio più antico della Terra, Gobeklitepe, e da un archeologo di nome Erhan che scopre un simbolo che collega Atiye a Gobeklitepe in modo misterioso.

Sempre su Netflix e sempre giovedì esordisce “Julie and The Phantoms”, serie tv musicale creata da Kenny Ortega, regista e coreografo più volte vincitore di Emmy con altri progetti di successo come “High School Musical” e “Descendants”; storia di Julie che dopo la morte della madre ritrova la passione per il canto grazie alla comparsa nella sua vita dei fantasmi di tre incredibili musicisti del 1995.

Il weekend si apre venerdì su Premium Stories con l’uscita di “All Rise”, il dramma giudiziario che segue da vicino le caotiche vite private e lavorative di alcuni giudici, pubblici ministeri e difensori impegnati ogni giorno nella difesa dei più deboli.

L’altra attesissima uscita della settimana passa dal canale Sky Atlantic e parliamo di “Perry Mason”; ambientata nella Los Angeles degli anni successivi alla Grande Depressione, la serie racconta gli inizi della carriera del leggendario personaggio di Perry Mason, rappresentato per la prima volta nei panni di investigatore privato e non ancora di avvocato.

Ancora su Netflix altre due uscite caratterizzeranno l’intrattenimento sulla piattaforma, la prima è la seconda stagione di Altro Che Caffè – Family Business, la serie comica francese che racconta il progetto di Joseph, che vuole trasformare la macelleria kosher del padre in uno luogo di spaccio di cannabis. Restando su Netflix e in Europa ma cambiando genere, fuori venerdì anche “The Duchess”, storia di una madre single alla moda che vive nella città di Londra e che deve destreggiarsi nella sua vita potente e allo stesso tempo problematica.

RM9/VAL