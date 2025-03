Cos'è l'app Signal e come funziona: vantaggi e svantaggi

Signal, l'app di messaggistica che garantisce il massimo in termini di privacy e sicurezza per i comuni cittadini ma non è comunque adatta per le comunicazioni di Stato

Capita spesso di sbagliare chat ma il caso diventa di interesse mondiale quando l'errore lo commettono i vertici della sicurezza americana. L'amministrazione Trump ha confermato che il direttore della rivista The Atlantic, Jeffrey Goldberg, è venuto a conoscenza dei piani di guerra in Yemen contro i ribelli Houthi perché aggiunto a una chat riservata sull'app Signal a cui partecipano i più alti funzionari del governo statunitense tra cui il vicepresidente JD Vance e il segretario di Stato Marco Rubio.

Signal è un'app di messaggistica creata nel 2014 dalla Signal Foundation che punta sulla privacy e la sicurezza. Viene spesso utilizzata da attivisti, dissidenti politici e giornalisti per proteggere l'anonimato in quanto, al contrario di servizi simili come Telegram o WhatsApp, non raccoglie i metadati. Signal utilizza la crittografia end-to-end avanzata, che impedisce l'accesso alle informazioni sensibili agli stessi sviluppatori, e quindi non sa chi sta usando l'app, con chi comunica e quando. Inoltre, non serve condividere dati personali per iscriversi e le chat non vengono archiviate sui suoi server.

Signal sembrerebbe lo strumento perfetto per comunicare in sicurezza, anche quando si tratta di affari di stato, ma l'errore umano è sempre dietro l'angolo. In più bisogna considerare che l'app può garantire un discreto livello di protezione ma non si può dire lo stesso del dispositivo su cui viene installata.



Durante l'amministrazione Biden alcuni funzionari hanno avuto l'autorizzazione a scaricare l'app sugli smartphone in dotazione dal Governo ma con indicazioni di usarla il meno possibile. L'Espionage Act, ovvero la legge federale per la gestione dei dati sensibili, afferma infatti che le comunicazioni a livello governativo debbano avvenire esclusivamente tramite canali criptati dello Stato e non attraverso servizi commerciali.