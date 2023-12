Simona Ventura, il mio "Ballando" e le nozze raccontati dalla Setta

Stanotte sarà notte di amori e fiori d'arancio a "Storie di donne al bivio" in onda in seconda serata su Rai 2. Nel programma scritto e condotto da Monica Setta saranno ospiti Simona Ventura, Rita Rusic e Nathalie Caldonazzo. La Ventura infatti racconterà il suo Ballando con le stelle esperienza felice che l'ha vista arrivare sul podio subito dopo Wanda Nara e a cui ha partecipato con il futuro sposo Giovanni Terzi. A questo proposito stanotte Simona racconta del "sì" fissato per il 6 luglio aggiungendo dettagli sulla location l'abito le bomboniere e i testimoni. "Ci sposeremo a Rimini anche se Sala ci avrebbe voluto sposare a Milano e i testimoni saranno Paola Perego e Marco Di Terlizzi" ha anticipato la Ventura a Monica Setta.

Abito bianco, paillettes, bomboniere? "Sono al secondo sì e avevamo provato a sposarci già altre volte poi succedeva sempre qualcosa" ha spiegato la Ventura "la nostra sarà soprattutto una festa di amici. L'abito? Sicuramente non il classico lungo bianco, ma tanta allegria e gioia di condividere". Annuncia ufficialmente le nozze anche Nathalie Caldonazzo che sposa l'imprenditore Giampaolo Celli padre della famosa influencer Aurora entro il 2024. "È stato il mio primo amore" racconta la ex compagna di Massimo Troisi: "Ci siamo ritrovati e ci sposiamo".

Romanticissimo infine il racconto di Rita Rusic che dopo quasi 18 anni di travagliato divorzio da Vittorio Cecchi Gori ora è tornata con lui in dolci rapporti. "Ogni sera" anticipa la Rusic "Vittorio mi chiama per darmi la buonanotte". La Rusic che ha avuto due figli da Vittorio è comunque legata ad un modello più giovane di lei da quasi 4 anni e il suo amore, dice, va a gonfie vele anche senza nozze.