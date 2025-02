Simpson, l'inquietante profezia stile Nostradamus sul 28 febbraio 2025 che spaventa il mondo

I Simpson non sono solo uno dei cartoni animati più cult della storia mondiale, ma anche una singolare fonte di profezie (più o meno verificate eh...). 'Altro che Nostradamus' verrebbe da dire scorrendo quante cose hanno predetto Homer e compagni negli anni.

Un veloce recap? La vittoria di Donald Trump come presidente degli Stati Uniti d'America. Ma non qualche settimana prima, bensì nell’episodio “Bart to the Future' andato in onda nel 2000, quando nessuno immaginava neanche lontanamente TheDonald inquilino della Casa Bianca per ben due volte (anche se, a ben guardare l'episodio poteva essere più associato all'ironia per la fugace candidatura da indipendente di Trump nel 1999)

O vogliamo parlare di "Marge in Chains" del 1993 in cui si parla di un'epidemia virale dal Giappone chiamata "Osaka Flu" che arriva sino Springfield: tante le somiglianze con il Covid-19 (arrivato sempre dall'Asia...). E sempre su questo filone, l’epidemia di ebola raccontata 1997 (anche se il virus è noto dal 1976)

I Simpson hanno anche indovinato l'esibizione di Lady Gaga al Super Bowl 2017. L'episodio è del 2012, titolo, "Lisa diventa Gaga", in cui l'artista viene sollevata sopra al suo pubblico in abiti spaziali, durante un concerto a Springfield proprio come avvenne nello show della finale di football americano.E ancora. Nel 2005, in una puntata Lisa si vede nel futuro e con una polaroid di una torta sviluppa un dolce vero e proprio: ecco la stampa 3D di cibo.

E ce ne sarebbero altre di profezie o coincidenze singolari (come la Russia che torna Unione Sovietica...). Ma veniamo a quella legata al 28 febbraio 2025 notata in queste ore da alcuni media americani. In un episodio del 1998 dei Simpson intitolato The Last Day of Springfield la città subisce un blackout totale proprio quel giorno: tutto fermo, niente elettricità e Homer non può andare a lavorare nella centrale nucleare. Ma c'è di più: in un secondo episodio del 2023 il signor Burns dice che non ci sarà più energia dopo il 28 febbraio 2025. Dobbiamo forse aspettarci un blackout mondiale? Tutto fermo con cellulari, reti internet e via dicendo ferme?

Non occorre neppure scomodare il vecchio detto 'Ai posteri l'ardua sentenza' visto che è questione di pochi giorni...