Sinner vince Us Open 2024 e... ascolti tv: Jannik da solo fa più di Rai1 e Canale 5 (e nel ranking Atp Djokovic è doppiato)

Jannik Sinner campione dello Us Open e degli ascolti tv

Lo Us Open 2024 - con la star della musica Taylor Swift presente alla finale - non è l'unica vittoria di Jannik Sinner nella serata di domenica 8 settembre 2024. Il fuoriclasse del tennis mondiale e numero 1 del ranking Atp (Zverev, Alcaraz e Djokovic sempre più staccati), oltre al secondo titolo Slam della carriera (a gennaio l'Australian Open, con Daniil Medvedev che si arrese in 5 set) ha trionfato anche negli ascolti tv.

Sinner batte Fritz allo Us Open 2024 e Semplicemente Fiorella su Rai1 negli ascolti tv

Jannik da solo ha battuto Rai1 e Canale 5. ‘Semplicemente Fiorella’ (concerto evento dalle Terme di Caracalla per i 70 anni di Fiorella Mannoia) ha sì conquistato il prime time con 2.488.000 spettatori (17,7% di share) portando la prima rete Rai davanti all'ammiraglia Mediaset con ‘La Rosa della Vendetta’ (1.798.000 spettatori, 11,6% share), ma il match Sinner-Fritz sdoppiato fa ancora meglio.

Jannik Sinner, boom di Supertennis negli ascolti tv. Anche Sky Sport festeggia

La finale dello Us Open 2024 regala un boom di ascolti TV a Supertennis che vola a 1,8 milioni di spettatori ed il 10,1% di share. Festeggia anche Sky con 1,329 milioni ed il 7,4% sui big screen e 1,466 milioni di spettatori in termini di total audience. Numeri che sulla pay tv si impennano in occasione del match point decisivo, con un picco di oltre 1 milione 800 mila spettatori medi complessivi in Total Audience* e il 9,8% di share tv.

Facendo due conti dunque la vittoria di Sinner nel Major americano vale 3,142 milioni di spettatori con il 17,5% di share. Gioco, partita, incontro.

Sinner numero 1 del mondo: ranking Atp, Jannk allunga su Zverev, Alcaraz e Djokovic

Jannik Sinner sempre più numero 1 al mondo. Nel ranking Atp il tennista italiano ha sfondato il muro degli 11mila punti (11.180) allungando sui rivali che lo seguono in classifica. Al secondo posto sale il tedesco Alexander Zverev poco sopra quota 7mila (7.075) davanti a Carlos Alcaraz (6.690) e Novak Djokovic che scende dal podio ed doppiato da Jannik (5.560). Chiude la top-5 il russo Daniil Medvedev (sconfitto da Sinner in 4 set nella semifinale dello Us Open 2024) con 5.475.

