SiViaggia.it, il portale di riferimento top per chi ama viaggiare

Siviaggia è il sito di Italiaonline dedicato al mondo dei viaggi che, con i suoi 3.3 milioni di utenti unici mese, non solo è il sito più letto nel segmento travel ma, considerata l’audience, è tra i siti italiani più letti in assoluto.

Nato a giugno 2014, il successo di SiViaggia nasce dalla capacità di adattarsi al contesto e agli avvenimenti, passando da magazine di ispirazione a sito in cui poter trovare tutte le informazioni e regole per viaggiare. Il sito promuove il turismo ma allo stesso tempo informa sulle possibilità di spostamenti e sulle normative da osservare per viaggiatori e turisti.



SiViaggia di fatto informa, ispira, racconta attraverso reportage di viaggi creati dagli esperti che contribuiscono quotidianamente ad arricchire i contenuti. Ogni mese, milioni di italiani infatti lo leggono prima di scegliere la meta delle vacanze, per scoprire nuove e inconsuete destinazioni, scegliere la meta di un week end fuori porta e staccare la spina.

Ma SiViaggia ha scelto altresì un approccio dinamico essendo presente anche su Alexa e Echo auto con i podcast dei borghi italiani. Allo stesso tempo con Airbnb ha selezionato 5parchi naturali italiani per una vacanza immersi nella natura e allo stesso tempo per selezionare dei luoghi ideali per lo smart working. Le destinazioni più note riportano nella descrizione la possibilità di acquistare alcune delle esperienze da fare nei luoghi proposti e suggeriti grazie alla collaborazione con diversi partner.

Ogni pagina dedicata a una località, destinazione o esperienza è corredata di immagini, video o podcast esclusivi che raccontano la bellezza dei luoghi creando così una fiducia da parte dei lettori che quotidianamente interagiscono con la redazione chiedendo consigli e informazioni sulle proposte di viaggio. O consultano con piacere le pagine del sito e dei suoi profili social - data la cura dei suoi contenuti multimediali - per viaggiare anche solo con la fantasia.